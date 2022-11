SVP-Mehrheit im Thuner Gemeinderat – Salzmann und Schertenleib im Gemeinderat Im Thuner Gemeinderat kommt es zu einem Rechtsrutsch. UPDATE FOLGT

Das Rathaus Thun. Foto: Patric Spahni

Garantiert zwei neue Mitglieder im Gemeinderat. Die Ausgangslage im Rennen um die fünf Sitze in der Thuner Regierung war dieses Jahr so spannend wie schon länger nicht mehr. Das Interesse an der Bekanntgabe der Resultate im Rathaus ist entsprechend gross: Zahlreiche Politikerinnen und Politiker, ihre Angehörige und Interessierte strömen nach 19.30 Uhr in den Stadtratssaal.

Reto Schertenleib und Eveline Salzmann (beide SVP) schaffen die Neuwahl in den Gemeinderat. Sie ersetzen Peter Siegenthaler (SP) und Konrad Hädener (Die Mitte) und sorgen damit für einen Rechtsrutsch in der Exekutive. Aber mit Salzmann auch für eine Frauenmehrheit. Damit sind erstmals drei Frauen und zwei Männer im Gemeinderat vertreten. Die Verteilung der Sitze nach Parteien im neuen Thuner Gemeinderat sieht wie folgt aus: drei für die SVP, einen für die Grünen und einen für die SP.

Im fünfköpfigen Gemeinderat haben zudem alle drei Bisherigen die Wiederwahl geschafft.

pd/ngg

