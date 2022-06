High Diving in Thun – Saltos und Schrauben aus luftiger Höhe Vom 21. bis zum 26. Juni trifft sich im Strandbad die Wassersprung-Elite, und zwar zum «High Diving Thun». Eine Weltpremiere ist der Synchron-Wettkampf. pd

«High Diving 2019» im Thuner Strandbad. Fliegen für das Handyfoto. Foto: Patric Spahni

Vom 21. bis zum 26. Juni veranstaltet der Verein Infinite Drop den Grossanlass «High Diving Thun». Gestartet wird die Woche mit einem Trainingscamp, zu welchem gemäss Medienmitteilung Spitzenathletinnen und -athleten aus aller Welt anreisen. Alle, die sich von Dienstag bis Freitag im Strandbad Thun aufhalten, können ihnen zweimal täglich bei den Wettkampfvorbereitungen zuschauen.

Für den Schweizer Verband für Wasserspringen, Swiss Diving, werden am Samstag die zweiten Schweizermeisterschaften im High Diving organisiert. Für den Zürcher Matthias Appenzeller, der auch bereits an Weltmeisterschaften im High Diving teilgenommen hat, geht es dieses Jahr um die Titelverteidigung. Mit dabei sind Teilnehmende aus der Schweiz, aus Kanada, Frankreich und den USA, wobei die ausländische

Konkurrenz keinen Titel erringen, jedoch womöglich die höchste Punktzahl erreichen kann.

Weltpremiere Synchron-Wettkampf

Laut Medienmitteilung ist in Thun eine Weltpremiere mitzuerleben: Beim ersten Synchron-Wettkampf im High Diving werden am Sonntag zwei Athleten gleichzeitig aus 16 und 20 Metern Höhe springen. Da die Gruppe der weltweit aktiven High Diver klein ist, wird auf die Trennung der Synchronpartner nach Geschlecht oder Nation komplett verzichtet. Die Wettkampftage werden am Sonntag von einer Show abgeschlossen, an der Sprünge aus 16 und 20 Metern Höhe sowie akrobatische und humoristische Einlagen zu sehen sind.

Ein Sprung aus 20 Metern in die Tiefe: Auch 2019 fanden im Strandbad die Schweizermeisterschaften im Wasserspringen statt. Foto: Patric Spahni

