Kirchgemeinde Hilterfingen – Salome Augstburger wird neue Pfarrerin Die Kirchgemeindeversammlung bestätigte die Wahl der neuen Pfarrerin. Sie wird ihr Amt im November antreten.

Das Pfarrteam der reformierten Kirchgemeinde Hilterfingen mit Simon Bärtschi, Andrea Stertzinger und Salome Augstburger (v. l.). Foto: PD

An der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung in Hilterfingen wurde am Montag, 30. Mai, Salome Augstburger vorgestellt und die Wahl zur neuen Pfarrerin bestätigt. Bereits am 10. Mai hatte der Kirchgemeinderat seine Wahl vorgenommen. Die neue Pfarrerin wird laut Mitteilung der reformierten Kirchgemeinde Hilterfingen ihr Amt am 1. November, nach Abschluss ihres Vikariats in Konolfingen, antreten.

Theologin und Agrarwissenschaftlerin

Wie aus der Mitteilung hervorgeht, freut sich Salome Augstburger, die in der Region Thun aufgewachsen und hier verankert sei, auf eine «lebendige Gemeinde mit Angeboten für viele Altersgruppen, das neue kirchliche Begegnungszentrum in Hünibach, Predigten in berndeutscher Sprache und die Zusammenarbeit im Team».



«Salome Augstburger bringt mit ihrer herzlichen und engagierten Art, mit Masterabschlüssen in Agrarwissenschaften und evangelischer Theologie sowie der guten Vernetzung in der Region beste Voraussetzungen mit, ihre erste Pfarrstelle anzutreten», schreiben die Verantwortlichen, die sich auf die Zusammenarbeit freuen.

PD

