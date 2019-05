Fernab des Alltags auf dem Jura-Höhenweg

Wer hier in völliger Ruhe die Natur geniessen möchte, entdeckt ein authentisches Stück Schweiz. Besucher können die besonderen Naturschönheiten der Region auf befestigten Wanderwegen und Themenpfaden oder im Rahmen von geführten Ausflügen entdecken. Alles hier regt dazu an, sich die Zeit zu nehmen.

Durch Täler und Felskessel in die Heimat der Grünen Fee

Das Drei-Seen-Land ist der Ausgangspunkt dieser kurzen Wandertour am Jura-Höhenweg. Saphirgrün funkelt der Bielersee, direkt daneben grüsst das dunkle Blau des Neuenburgersees den Wanderer, der vom Gipfel des Chasseral einen Blick zurück ins Mittelland wirft. Die Gipfel der Alpen, die an klaren Tagen imposant am Horizont erscheinen, wirken wie gemalt. Die Tour führt über den Pass Vue des Alpes und den Felskessel des Creux du Van hinunter in das Val-de-Travers, die Heimat der Grünen Fee. Die Tage am Jura-Höhenweg sind eine Inspiration für alle Sinne.