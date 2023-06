Schlosskonzerte Thun – Saitenkunst unterm Apfelbaum Im Rahmen des Musikfestivals Schlosskonzerte Thun präsentierte der Cellist Gabriel Vergelin Soler besinnliche Musik im Garten von Geigenbau Schranz. Jürg Spielmann

Das Konzert von Gabriel Vergelin Soler im Garten des Geigenbauers Schranz. Foto: Steve Wenger

Im lauschigen Garten in der Thuner Pestalozzistrasse durften am Mittwoch die Konzertgäste im Grünen sitzen, um den improvisierten Klängen des Cellisten Gabriel Vergelin Soler zu folgen. Der junge Saitenkünstler stammt aus Argentinien und widmete sich schon früh der klassischen Musik. Doch nach und nach entwickelte sich seine Leidenschaft an neuen Stilrichtungen wie Rock, Folk, Tango und Jazz. Letzteres studiert er aktuell an der Hochschule der Künste in Bern, um seine Neugierde auf weitere Klangformen zu stillen und seine Projekte zu realisieren.