Beatenberg – Saisonstart für die St. Beatus-Höhlen Die St. Beatus-Höhlen nehmen am 13. März ihren Betrieb auf. Es wird die 117. Saison sein. pd/sft

Die St. Beatus-Höhlen starten am Samstag, 13. März, in die 117. Saison. «Für alle Wintermüden gibt es endlich wieder eine Alternative und eine echte Gelegenheit an einem geschichtsträchtigen Kraftort Energie zu tanken», schreiben die Verantwortlichen in ihrer Medienmitteilung.

Am Samstag eröffnen die St. Beatus-Höhlen ihre Saison. Foto: PD

«Diese einmalige Kraftwelt unter der Erde, mit der seit 2019 neuen Höhlenbeleuchtung und Lichtinszenierung, wartet darauf von den Gästen erforscht zu werden», ist weiter zu lesen.



Auch gibt es zum Start einige Spezialpreise und Angebote und überhaupt in der Saison einige kulturelle Anlässe. Wer etwa sein Ticket am Schalter beim Höhleneingang vor 9.59 Uhr kauft, bezahlt zwölf Franken – für den Eintritt in die Höhlen inklusive Höhlenmuseum. Am Take-away gibt es einen Spaghetti-Plousch mit zwei verschiedenen Saucen, und die Höhlen werden zwischen Juli und September für Feierabendgeniesser unter dem Motto «Sunset Caves» jeweils am Donnerstagabend durchgehend abends geöffnet sein. Zu den Angeboten gehört auch wieder das Candlelight-Höhlenraclette.