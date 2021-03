Verletzter SCB-Stürmer – Saisonende für Thomas Rüfenacht Weil er sein verletztes Knie nicht ausreichend belasten kann, wird Thomas Rüfenacht in dieser Saison nicht mehr aufs Eis zurückkehren.

Am 31. Oktober 2020 kam Rüfenacht gegen Fribourg-Gottéron noch zum Einsatz. Nach nur acht Einsätzen in der laufenden Saison wird der Stürmer bis zum Saisonende nicht mehr aufs Eis zurückkehren. Foto: Peter Schneider (Keystone)

SCB-Stürmer Thomas Rüfenacht wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Im vergangenen Juni hatte der 36-Jährige bei einem Trainingsunfall eine Knieverletzung erlitten. Verschiedene Therapien konnten die Beschwerden zu Beginn der laufenden Saison nicht beheben, sodass Thomas Rüfenacht in der Meisterschaft nur auf acht Einsätze kam. Ende November wurde das Knie schliesslich operiert.

Beim Trainingsaufbau in den vergangenen Wochen habe sich jedoch gezeigt, dass Belastungen nach wie vor Beschwerden nach sich ziehen, schreibt der SC Bern am Mittwochnachmittag in einer Medienmitteilung.

Teamarzt Dr. Martin Schär, Sportchefin Florence Schelling und Thomas Rüfenacht selber haben nun gemeinsam entschieden, die Saison abzubrechen, eine Pause einzulegen und Rüfenacht dann mit einem dosierten Aufbau auf die kommende Saison vorzubereiten.

Gregory Sciaroni im April, Fragezeichen bei Eric Blum

Bei Gregory Sciaroni, der sich Anfang Januar ebenfalls am Knie verletzt hat, verläuft der Heilungsprozess bisher normal, sodass Anfang April mit seiner Rückkehr ins Team gerechnet werden darf.

Unklar ist die Situation bei Eric Blum, der am 14. Februar durch einen Check des Davosers Fabrice Herzog unter anderem eine schwere Hirnerschütterung erlitten hat. Der bisherige Heilungsverlauf der Hirnerschütterung lässt nicht erwarten, dass Eric Blum im März noch zum Einsatz kommen könnte.

chh/pd