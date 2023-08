Saisonal kochen – Für diese Pflaumensauce lassen wir jedes Ketchup stehen Im Spätsommer haben kleine Pflaumen Hochsaison. Und was macht man daraus? Ganz klar: Konfi. Oder noch besser: Die umwerfende georgische Barbecue-Sauce Tkemali. Marten Rolff

Tkemali-Sauce, hergestellt aus Pflaumen. Foto: Getty Images, iStockphoto

Es ist Pflaumenzeit, und die ist so schön wie kompliziert. Zwischen Juli und September haben derart viele Unterarten Saison, dass auch Interessierte den Überblick verlieren. Die gute Nachricht: Schmecken tun sie alle.

Und auch wenn Kochbuchautoren (oft zu Recht) auf die unterschiedlichen Eigenschaften einzelner Unterarten oder Sorten verweisen (süsser, saurer, steinfest oder nicht, hart oder weich), allzu orthodox muss man bei der Verwendung nicht vorgehen. Auch Früchte derselben Sorte können von Baum zu Baum, Region zu Region oder Jahr zu Jahr geschmacklich variieren. Am besten also, man experimentiert beim Einkochen und Backen ein wenig, gleicht aus, schmeckt ab – und geniesst eine Sortenvielfalt, wie es sie nur noch selten gibt.

Das brauchts für Tkemali und Konfi Tkemali:

600 g Pflaumen

3/4 TL Koriandersaat

1/4 TL Fenchelsaat

1/4 TL Salz

3–4 Knoblauchzehen

30 g Kräuter (etwas mehr ist sicher kein Fehler): Koriander, Minze, Dill

Nach Gusto: rote Chili, 1/2 TL Bockshornklee blau, Chili-Pulver, Basilikum



Mirabellen-Konfi:

1 Kilo entsteinte Mirabellen

Abrieb einer unbehandelten Zitrone

500 g Gelierzucker (1:2)

3–4 frische Lavendelrispen (alternativ: 2 Rosmarinzweige)

Da wäre die süsse Reineclaude, die ihren Namen entweder der französischen Königin Claudia oder dem Pomologen René Claude verdanken soll und die – Verwirrung! – rot, gelb oder grün sein kann. Da wäre die gelbe Mirabelle, die reif nach Honig duftet, aus Vorderasien stammt, ihre Hochburg aber in Frankreich hat: In Lothringen stehen 250’000 Bäume, die 70 Prozent der Weltproduktion liefern.

Und es gibt die wilde, nicht veredelte, also wurzelechte Pflaume aus dem Alpenraum, die mal blau ist und mal gelb-grünlich, weniger süss und bodenständig im Geschmack. Aus all diesen Sorten lässt sich sehr gut Konfi kochen.

Mirabellen-Konfi

Die Mirabelle eignet sich für elegantere Marmeladen, parfümiert mit etwas Rosmarin oder Lavendel etwa. Dafür nimmt man 1 kg entsteinte Mirabellen, reibt die Schale einer Biozitrone hinein, püriert alles und kocht es mit 500 Gramm Gelierzucker (1:2) für vier Minuten sprudelnd auf, wobei man die Blüten von 3 bis 4 frischen Lavendelrispen mitkochen lässt. Man kann die Blüten später einfach drinlassen.

Wer keine Stückchen möchte, püriert den Lavendel mit, dann bekommt die Marmelade aber einen leichten Grauschleier. Alternativ lässt man die Rispen in einem Tee-Ei oder Gewürz-Ei mitkochen und entfernt sie später. Vorsicht: Nicht zu viel Lavendel nehmen, weil die Marmelade sonst seifig schmeckt.

Tkemali

Spannender ist es aber, die Pflaumen herzhaft auszubauen, und zwar zu Tkemali, einer georgischen Würz- und Barbecue-Sauce, für die man jedes Ketchup stehen lässt. In Georgien ist Tkemali eine Nationalzutat, die zu Gemüse (wie etwa zu Rande, fein geraspelt!), zu Fisch oder Grillfleisch gereicht wird und aus unreifen (grün) oder reifen (rot) Kirschpflaumen gekocht werden kann, enge Verwandte der Mirabelle.

Vor allem in Youtube-Tutorials hat man aber schnell den Eindruck: Nahezu jede Pflaume eignet sich für Tkemali, es kommt auf die Balance aus Frucht, Süsse, Säure, Knoblauch, Salz und Kräutern an. Manchmal wird mit Zucker nachjustiert, meist wird er weggelassen.

Ein gutes Basisrezept stammt aus dem wunderbaren Kochbuch «Tasting Georgia» von Carla Capalbo. Dafür 600 g Pflaumen im Ganzen in einem Topf mit Wasser bedecken (eventuell mit ein paar Stängeln Minze würzen) und je nach Grösse etwa 15 Minuten kochen, sodass sie weich sind, aber noch nicht zerfallen. Die Pflaumen in einem Sieb über einer Schüssel abtropfen und auskühlen lassen. Kochwasser beiseitestellen. In einem Mörser einen 3/4 TL Koriandersaat, 1/4 TL Fenchelsaat und 1/4 TL Salz zerstossen und mit 3 grossen Knoblauchzehen und nach Geschmack mit frischer Chili (rot) vermengen. In vielen Rezepten wird auch 1/2 TL Bockshornklee (blau!) oder die Gewürzmischung Khmeli Suneli zugegeben.

Die Pflaumen ohne Steine, aber mit Schale durch die Flotte Lotte drehen, sodass ein sämiges Püree entsteht (eventuell mit wenig Kochwasser strecken) und mit der Gewürzpaste verrühren. Am Ende mit 30 g fein gehackten Kräutern mischen (Pflicht sind Koriander, Dill und Minze, aber auch Basilikum ist toll), mit Salz abschmecken und bei Bedarf mit dem Pürierstab glatt rühren. Im Glas hält sich Tkemali ein bis zwei Wochen im Kühlschrank. Wer die fertige Sauce noch einmal aufkocht, kann sie auch in sterile Gläser füllen und einwecken. Dann am besten mit doppelter oder dreifacher Rezeptmenge planen.

