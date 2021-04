Skifahren in der Jungfrau-Region – Saison zum Teil bis 25. April verlängert Die Pistenverhältnisse rund um die Kleine Scheidegg sind weiterhin bestens.

Beim Ausgang zum Eigergletscher herrscht weiterhin noch tiefster Winter. Foto: PD

Spätestens ab Mittwoch dürften die Pisten und Anlagen im Gebiet der Kleinen Scheidegg wieder in der Sonne glänzen. Deshalb wird die Wintersaison in diesem Bereich der Jungfrau-Skiregion bis zum 25. April verlängert. Die Sesselbahnen Eigernordwand und Wixi werden in dieser Zeit mit einem umfangreichen Pistenangebot die ganze Zeit in Betrieb sein.

Weitere Sesselbahnen, zum Beispiel Lauberhorn oder Arven, werden je nach Nachfrage und Witterung ebenfalls geöffnet. Bis zum 18. April sind die Sesselbahnen Eigernordwand, Wixi, Lauberhorn und Arven sowie die Talpiste Mettlen in Betrieb, die Sesselbahn Honegg wird von Donnerstag bis Sonntag in Betrieb sein.

Aufgrund der Nachfrage wird die Jungfraubahn neu auch während der Seilkürzungsarbeiten am Eiger-Express fahren. Dazu werden die geplanten Unterhalts- und Umbauarbeiten anders organisiert. Und zwischen Wengen und Kleiner Scheidegg wird die WAB den Betrieb vom Montag, 26. April, bis und mit Freitag, 7. Mai, einstellen. Zwischen Lauterbrunnen und Wengen verkehrt die WAB weiterhin gemäss Fahrplan täglich im Halbstundentakt.

pd/aka

Fehler gefunden?Jetzt melden.