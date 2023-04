Badis im Oberland – Saison für Wasserratten und Sonnenanbeter bricht an Die Oberländer Badis eröffnen bald ihre Saison. Den Anfang machen Thun, Spiez und das Burgseeli.

Bald können sich Klein und Gross wieder in den Oberländer Badis austoben, wie hier in Spiez. Foto: Jürg Spielmann

Bald ist es wieder so weit: Das Strandbad Thun startet am Samstag, 6. Mai, in die neue Badesaison, wie es in einer Mitteilung der Stadt heisst. Am Eröffnungswochenende steht der Paddel-Event ICE-Race auf dem Programm. «Die Veranstalter versprechen spannende Wettkämpfe auf dem Thunersee, unter anderem mit Kajaks, Ruderbooten und Stand-up-Paddles.» Am 20. Mai startet auch das Flussbad Schwäbis seinen Betrieb. Die Badesaison dauert in beiden Betrieben voraussichtlich bis am 17. September.

Auch hier gehts los

Auch in Spiez kann ab Samstag, 6. Mai, in beheizten Becken gebadet werden. Die Saison im Freibad/Seebad in der Bucht wird laut Angaben der Gemeinde bis am 10. September dauern. Die Badi ist täglich von 7.30 bis 20 Uhr geöffnet. Frühaufsteher können donnerstags bereits ab 6 Uhr morgens schwimmen. Wie der Gemeinderat bereits im Februar bekannt gab, wird der Eintrittspreis für Erwachsene im Freibad/Seebad auf die neue Saison von 6.60 auf 7 Franken erhöht. Die anderen Eintrittspreise und die Preise für Saisonabonnemente bleiben unverändert. Am 6. Mai startet der Badebetrieb bereits auch am Burgseeli in Ringgenberg.

SDA/mba

Fehler gefunden?Jetzt melden.