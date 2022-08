Tell-Freilichtspiele Interlaken – Saison-Endspurt mit Hoffnung auf ansprechendes Resultat Die Tell-Freilichtspiele Interlaken sind, wie viele Veranstalter, mit unsicheren Rahmenbedingungen in die erste reguläre Spielsaison nach der Pandemie gestartet.

Die Tell-Freilichtspiele Interlaken zeigen heuer eine neue Inszenierung des Klassikers. Foto: PD

Eine neue Produktion «#TELL Mut.Macht.Mythos.» stand bei den Tell-Freilichtspielen Interlaken dieses Jahr auf dem Programm. Der Verein investierte dazu einiges in die Infrastruktur mit neuem VIP-Lounge-Bereich auf der Tribüne und einer neuen Tonanlage. «Dank verstärkter Zusammenarbeit mit der Hotel Sonne AG, die über das Verpflegungsrecht in der Tellarena verfügt, konnte der Verein erstmals auch den gesamten Gastrobereich selbst bewirtschaften, was weitere Investitionen und Mitarbeitende nötig machte», schreiben die Verantwortlichen in einer Medienmitteilung.

Die Vermarktung wurde erstmals schwergewichtig über digitale Kanäle organisiert, welche «die Kurzfristigkeit der Ticketverkäufe verstärkte», steht im Communiqué weiter. Nach verhaltenem Start im Juni habe der Ticketverkauf in den Monaten Juli und August erfreulich zugenommen.

«Wir sind unglaublich dankbar für unzählige positive Rückmeldungen zur neuen Produktion», wird Präsident Pascal Minder im Communiqué zitiert. «Nach anspruchsvollem Start geben wir nun alles, um im Endspurt noch unser Ziel von rund 16’000 Besuchenden zu erreichen.» Diese Zahl hatten die Tell-Freilichtspiele 2019 erreicht. «Es braucht noch etwas, aber wir hoffen dabei auch auf wertvolle Unterstützung hier aus der Region», so der Präsident.



