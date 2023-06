Comeback in Bern – Saidy Janko kehrt zurück zu den Young Boys Saidy Janko ist zurück bei den Young Boys. Der 27-jährige Rechtsverteidiger hat für vier Jahre unterschrieben.

Saidy Janko zusammen mit Marco Wölfli nach dem Titelgewinn 2020. Foto: Raphael Moser

Saidy Janko kommt nicht zur Ruhe. Seit er vor zehn Jahren aus dem Nachwuchs des FC Zürich in den Nachwuchs von Manchester United gewechselt ist, hat er für zehn verschiedene Clubs gespielt und in dieser Zeit fünfzehn Transfers vollzogen. Es ging hin und her, auf und ab, quer durch halb Europa, manchmal wechselte er mehrmals pro Saison.

27 ist der Rechtsverteidiger immer noch erst, nun da er nach 2019 zum zweiten Mal zu YB kommt. Er hat Erfahrungen in der Bundesliga gesammelt, in der Ligue 1 und La Liga. Fürs Nationalteam wurde der Zürcher nie aufgeboten, deshalb spielt er seit 2021 für Gambia, dem Heimatland seines Vaters. 2022 nahm er am Afrika-Cup teil.

Janko unterschreibt einen Vierjahresvertrag, was darauf hindeutet, dass seine Wanderjahre vorbei sind. Im Berner Kader übernimmt er die Stelle von Kevin Rüegg, die Young Boys verzichteten kürzlich darauf, diesen definitiv zu übernehmen – er kehrt zu Hellas Verona zurück. Damit ist eine weitere Baustelle geschlossen, Janko wird sich mit Lewin Blum hinten rechts um Einsatzzeit duellieren. Als Backup steht Miguel Chaiwa bereit, Quentin Maceiras sucht sich einen neuen Arbeitgeber.

Für Jankos Dienste müssen die Young Boys nicht einmal eine halbe Million Franken an Real Valladolid überweisen, bei den Spaniern, die soeben aus der La Liga abgestiegen sind, wäre sein Vertrag in einem Jahr ausgelaufen. Zuletzt war Janko an Bochum ausgeliehen, sein Teamkollege dort: Silvere Ganvoula, den die Young Boys vergangene Woche ablösefrei verpflichteten.

PD

