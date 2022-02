Kopfsalat zu Vornamen – Sag mir, wie ich heisse …

17’434 in der Schweiz lebende Männer heissen Christoph. Sagt mir das Bundesamt für Statistik. Jahrgänger mit dem gleichen Namen gibt es 280. Der älteste lebende Christoph wurde 1928 geboren. In der Liste der häufigsten männlichen Vornamen finden wir uns an 37. Position. Immerhin. Die Rangliste wird angeführt von – was denken Sie? Hans? Peter? Andreas? Falsch.