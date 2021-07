Hochwassersituation im Berner Oberland – Sämtliche Pegel steigen weiter an Mit grosser Zuverlässigkeit hat er am Mittwochabend eingesetzt, der prognostizierte Regen. Bis jetzt hat es nicht mehr aufgehört. Die Gewässer reagierten bereits. Bruno Petroni UPDATE FOLGT

Wasser, so weit das Auge reicht: Beim Lütschinendelta fliesst das Gewässer reissend in den Brienzersee. Foto: Bruno Petroni

«Bernd» leistet ganze Arbeit: Das Tiefdruckgebiet hat die ganze Schweiz in seiner Zange. Seit Mittwochabend 20 Uhr regnet es im Berner Oberland ununterbrochen – ähnlich wie schon zwei Tage zuvor, am Dienstag. Entsprechend sensibel reagieren die aus den Bergtälern in die Seen führenden Gewässer.

Die oberen Flüsse und Bäche kommen

Wiederum sind es die kleineren Zuflüsse, deren Abflussverhalten durch die Niederschläge hochgeschnellt ist. So befördert die Zulg bei der Messstelle in Unterlangenegg am Donnerstagmorgen um sechs Uhr 33 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Das sind 33’000 Liter. Und aus dem Lombach in Unterseen fliessen pro Sekunde 28 Kubik in den bereits randvollen Thunersee.

Die Kander befördert 123 Kubik pro Sekunde und nähert sich somit wieder der bisherigen Höchstgrenze vom Dienstag vom Dienstagmittag (149 Kubik). Auch die Simme (86 Kubik) und die Weisse Lütschine (35) nehmen bedrohliche Abflussmengen an. Letztere hatte am Dienstag einen vorläufigen Höchst-Abfluss von knapp 61 Kubikmeter pro Sekunde.

Die Aare reagiert einmal mehr verzögert auf die genannten grösseren Abflussmengen weiter oben. So hatte deren Abflussvolumen über Nacht vorübergehend gar um acht Kubik pro Sekunde auf 409 Kubik abgenommen und liegt um sechs Uhr morgens bei 412. Sie wird in den nächsten Stunden wieder an Volumen gewinnen.

Sorgenkind Thunersee steigt noch weiter an

Der Brienzersee liegt seit Mittwochabend um 22 Uhr konstant bei 565,05 Metern, hat also gegenüber des Mittwochmittags um drei Zentimeter an Niveau verloren. Die Kurve zeigt aber wieder leicht nach oben. Es ist eine Frage der Zeit, bis auch der Pegel des Brienzersees im Verlaufe des Donnerstagmorgens wieder steigen wird, denn die Abflussbilanz nähert sich wieder der Null-Marke. Will heissen, dass bald wieder mehr Wasser in den See laufen wird, als aus diesem durch die Aare abflliesst.

Am meisten Anlass zur Sorge bereitet momentan der Thunersee: In den letzten 12 Stunden ist dessen Wasserspiegel um weitere fünf Zentimeter angestiegen und liegt bei 558,41 Metern. Es fehlen noch14 Zentimeter bis zur Gross-Schadensgrenze von 558,55 Metern. Wenn die Regenfälle anhalten, ist es durchaus denkbar, dass der See diese Marke noch erreichen könnte, was die Experten schon am Mittwochabend befürchteten. Das hiesse dann: Oberste Gefahrenstufe 5 und weitreichende Überflutungen von Wohnquartieren und Wiesenflächen in unmittelbarer Ufernähe. Die Abflussbilanz ist während der Nacht auf 110 Kubikmeter pro Sekunde hochgeschnellt, was den erneuten Pegelanstieg des Sees erklärt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.