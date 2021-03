Kuno Lauener zum 60. – «Säg, redt si no vo mir?» Nach dem Bekanntwerden seiner MS-Erkrankung wollen wir Kuno Lauener umso mehr als das feiern, was er ist: einer der besten Songschreiber des Landes. Prominente erzählen von ihren liebsten Züri-West-Songs. Martin Burkhalter

Kulturbahnhof Kuba in Thun, 1989. Foto: Christian Helmle

Steff la Cheffe, Rapperin

Mit dem Song «Glücklech» («Super 8», 1999) verbinde ich viele Erinnerungen und Bilder. Er ist so schön bittersüss, musikalisch und inhaltlich. Vor meinem inneren Auge läuft ein Kurzfilm ab, wenn ich mir den Song anhöre. Es ist erstaunlich, wie er es schafft, ein Leben in dreieinhalb Minuten zu erzählen. Raffiniert und simpel zugleich, dass der Song endet, wie er beginnt. Genial.

Marco Wölfli, YB-Goalie

Der Song «Glücklech» hat für mich eine ganz spezielle Bedeutung, denn es ist unser Hochzeitssong. Ich habe Kuno damals gefragt, ob er für uns was schreiben würde. Wir haben uns danach ein paarmal getroffen, und er hat das Lied für uns umgeschrieben. Das Lied erzählt unsere Liebesgeschichte. Weil meine Frau weiss, dass ich nicht singen kann, bat sie mich, das auch an der Hochzeitsfeier sein zu lassen.

Das war natürlich ein Steilpass, den Videoclip so anzufangen. Wir haben das Video in einem kleinen Studio aufgenommen, nach meinem kurzen Auftritt kam dann die Band ins Bild. Der Clip wurde an unserem Hochzeit am 10. Juni 2011 gezeigt.

Das alles ist ein unglaublich schönes Erlebnis, und ich bin Kuno sehr dankbar dafür. Es zeigt zudem Kunos Charakter: Er ist nicht nur ein genialer Musiker, sondern ein liebenswürdiger und zugänglicher Mensch. Ich schätze ihn als Person sehr und wünsche ihm von Herzen alles Gute zum 60. Geburtstag.

Flavia Wasserfallen, SP-Nationalrätin

In meiner Jugend galt die Devise: Keine Auslandsreise ohne Züri-West-CDs! Mit dem Album «Züri West» (1994) im Gepäck bin ich mit einer Freundin 1999 durch Neuseeland gereist. Immer wenn ich «Toucher» höre – und ich liebe es noch heute –, bin ich wieder auf Neuseelands Strassen unterwegs.

Michael Egger - Sänger von Jeans for Jesus

Egal, was gerade sonst so lief – all die neuen Poster und Platten, Oasis, Lauryn Hill, Jay-Z, LCD Soundsystem –, ich wurde älter, Kuno war dabei. Ich erinnere mich an «Redt si no vo mir?» («Bümpliz–Casablanca», 1989)

mit diesem ersten Liebeskummer auf dem Zeltplatz in Korsika; an «Pünktli» («Aloah from Züri West», 2004), «Abspann» («Arturo Bandini», 1991) und «Edgar» («Elvis», 1990), mit roten Augen aus dem kleinen Klappfenster im Estrich in Bremgarten.

Ich erinnere mich an «Arturo Bandini» und «Chinasky» («Haubi Songs», 2008) beim Rotwein-Fante-und-Bukowski-Rauchen am Viktoriarain; an «Schiff im Sand» («Haubi Songs», 2008) und «Geri Gagarin» («Aloah from Züri West», 2004), als Doumbia in der Stadt war. Ich erinnere mich an «Entwickligsstück», mit Baze hinten im Dachstock, als wir ihn getroffen haben; an «Haubi Songs» («Haubi Songs», 2008) , fast immer, wenn ich welche schreiben sollte und ihn verfluche, für all die Vorlagen. Wenn ich könnte, hätte ich den Literaturnobelpreis aus den Küchen und Dachwohnungen Berns verteilt. Merci, Kuno.

Lisa Catena, Satirikerin

«I verabschiedemimau» («Züri West», 1994). Wenn eine Liebe zu Ende geht, höre ich immer diesen einen Song. In Endlosschlaufe. Niemand hat diesen Nullpunkt besser beschrieben. Der Moment, wo alles vorbei ist. Wo du allein durch den langen Tunnel gehst. Und der einzige Trost ist jeweils zu wissen: Kuno war auch schon da.

Bänz Friedli, Autor und Kabarettist

Einen einzigen Song auswählen bei einer Band, die einen seit bald 37 Jahren begleitet? Die man jedes Mal, wenn man vor dem Postomaten steht, leise murmelnd zitiert: «Solang no Chole chöme, we me ds Chärtli inelat …»? Unmöglich. Müsste ich doch einen wählen, dann «Dr Arturo Bandini un ig» («Arturo Bandini», 1991), weil Lauener darin sein grandioses Können als Songwriter und seine literarische Grösse zeigt, indem er sich in einen Roman von John Fante hineinfabuliert. Kuno Lauener ist zweifellos der wichtigste Schweizer Schriftsteller, der noch nie einen Literaturpreis erhalten hat.

Peter von Siebenthal und Kuno Lauener, 1999. Foto: Urs Baumann

Sarah Spale, Schauspielerin

Gefühlt kenne ich Züri West schon immer. Ihre Songs machen Spass und gehören zu meinem Leben. Für die Rolle der Rosa Wilder helfen sie mir auch in den Berndeutsch-Groove zu kommen. Das Lied «Toucher» im Ohr und Velofahren im Frühling ergeben zusammen ein sehr gutes Lebensgefühl.

Büne Huber, Sänger Patent Ochsner

Es war ungefähr Mitte der 1980er, als ich per Zufall in den Besitz einer Demokassette von Züri West kam. Der Song «Z.W.» hat mich vom ersten Ton an elektrisiert. Die Mischung aus Nervosität, Wut, Zweifel und Melancholie hat mich gepackt. Es gab hierzulande für mich nichts Vergleichbares. Das war meines Erachtens die perfekte Verbindung zwischen Text und Musik. Die perfekte Umschreibung des Lebensgefühls des jungen Herrn Huber.

Annemarie Wildeisen, Kochbuchautorin, Köchin Arte Cucina, Bern

Mein Lieblingssong ist «Zimmerwaud» («Aloha from Züri West», 2004). In erster Linie, weil ich bis heute nicht herausgefunden habe, warum der Song so heisst. Aber wir wollen alle immer Antworten, und genau die bekommt man manchmal eben nicht. Davon handelt letztlich auch dieses Lied, das mir jedes Mal unter die Haut geht, weil es zeigt, dass man auch ohne Antworten oder Perspektiven weitermachen muss.

Greis, Rapper

«Schachtar gäge Gent» («Love», 2017). Weil Kuno es schafft, die ganze Brutalität einer jahrelangen Beziehung allein mit dem Klangbild zweier Fussballclubs auf den Punkt zu bringen. Und keine Zeile von keiner anderen Band wuchtet das Messer so präzise und elegant in den Magen wie «Scho wider ei Tag meh, womer is no nid hei trennt».

Kathrin Bertschy, GLP-Nationalrätin

«7:7» («Sport und Musik», 1987), ist dieser Song schon geboten? Den würde ich sonst als Züri-West-Fan noch in die Runde werfen. Zu meiner Studienzeit, als ich im Sous-Soul an der Bar stand und in einer WG im Breitenrain wohnte, war die Musik von Züri West sehr präsent in meinem Leben, und ich werde mich immer an erdenschöne Konzerte erinnern.

Alec von Graffenried, Berner Stadtpräsident

Mein Songwunsch: «Hansdampf» («Sport und Musik», 1987). Der Song erinnert mich natürlich an das denkwürdige Jahr 1987, als nacheinander Dampfzentrale und Reitschule besetzt wurden und über die Jahre zu wichtigen und unverzichtbaren Stützen des Berner Szene- und Kulturlebens wurden.

Der Song hat für mich heute aber eine zweite Bedeutung erhalten, indem ich als Stadtpräsident natürlich sozusagen «auf der anderen Seite» stehe und auf solche Ereignisse angemessen reagieren müsste. Den (2019 verstorbenen) Kultursekretär Peter J. Betts, der damals für alles verantwortlich gemacht wurde, was kulturell in Bern nicht lief, habe ich später kennen und schätzen gelernt, heute bin ich selber für die Kulturpolitik verantwortlich, die von Peter Betts Nach-Nach-Nachfolgerin Franziska Burkhardt geführt wird und sich seither natürlich bedeutend entwickelt hat.

Der Song zeigt mir aber auch, wie sehr wir seit 1987 älter geworden sind, das gilt ja auch für Kuno, der neben Küse (Gitarrist Küse Fehlmann) als Einziger seit Beginn dabei war. So wurden Familienthemen wichtiger («Göteborg»), der Fussball («Hüt hei si wieder mal gwunne»), Beziehungen bleiben wichtig, und irgendwann – das wurde uns dieser Tage schlagartig bewusst – werden uns auch die Gesundheitsthemen einholen. In dem Sinn danke ich für 37 Jahre Züri West, gratuliere ich Kuno herzlich zum 60. Geburtstag (jesses gott) und wünsche von ganzem Herzen alles Gute.

Kuno Lauener, 1994. Foto: Charly Hug

Luc Oggier und Lorenz Häberli, Lo & Leduc

Sehr wahrscheinlich ist unser Lieblingslied von Kuno Lauener eines von denen, die er gerade schreibt. Das war bisher bei jedem neuen Album so.

Ariane von Graffenried, Schriftstellerin, Performerin

Die Lieder von Züri West begleiten mich. Es sind vertonte Stills, Momentaufnahmen unserer Leben unter der Lupe, Miniaturen von monumentaler Schönheit. Kuno Lauener ist ein Meister der Verdichtung, der Ironie und der Melancholie. Längst hätte er einen Literaturpreis verdient.