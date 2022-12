Zulg in Steffisburg – Säcke mit Mörtel weggespült Als in der Nacht auf den 24. Dezember der Wasserpegel in der Zulg stieg, wurde auch die Baustelle im Zulgboden in Mitleidenschaft gezogen. Janine Zürcher

In der Bildmitte, links vom Schwemmholzrechen, sind die aufgeschichteten blauen Säcke zu erkennen. Das Bild ist am 23. Dezember entstanden. Foto: Gemeinde Steffisburg

In der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember stieg der Wasserpegel in der Zulg deutlich an. Als die Baustelle für den Schwemmholzrechen im Zulgboden am Freitagabend für die Feiertage geschlossen wurde, habe die Fliessmenge rund 8 Kubikmeter pro Sekunde betragen. «Über Nacht stieg der Wert auf etwa 17 Kubikmeter an», so der zuständige Gemeinderat Marcel Schenk (SP).

Vor dem Wasser waren auch die mit Kümix, einem Mörtel, gefüllten Säcke, die am höchsten Punkt der Baustelle (vgl. Bild) gelagert worden waren, nicht sicher. Sie wurden von der Zulg bis auf Höhe der Müllerschwelle mitgerissen. Am Dienstag würden die Säcke von der zuständigen Baufirma geräumt, wie Marcel Schenk am Montag sagte. «Wir gehen nicht davon aus, dass das Material schädlich für die Fische oder die Natur ist», so Schenk.

Ein Leser hat die weggespülten Säcke im Flusslauf der Zulg fotografisch festgehalten. Foto: Leserbild

