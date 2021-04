Bern-Knigge (10) – Sachen gibt es im Berndeutschen! Wir erklären Nicht-Bernerinnen und -Bernern, wie sie Fettnäpfchen vermeiden. Zehnte Lektion: Gewöhnen Sie sich an die vielen «Es». Mirjam Comtesse

Heute müssen wir wieder mal über eine Berner Sprachgewohnheit reden, die Zugezogene irritieren kann. Oder, wie in meinem Fall, zu grossen Missverständnissen führt. Vor ein paar Tagen fragte mich meine jüngste Tochter, ob sie bitte «Esspapier» haben könne. «Esspapier? Das haben wir leider nicht daheim, und ich weiss jetzt auch gar nicht, wo ich das kaufen könnte», erwiderte ich.

Mir war schleierhaft, wieso sie nach dieser Süssigkeit fragte, die bei uns in der Familie gar niemand mag. Erst nach längerem und immer verzweifelterem Hin und Her kamen wir der Sache auf den Grund: Sie wollte gar kein Esspapier, sondern «es Papier» aus unserem Schrank – zum Zeichnen. Bei uns in der Ostschweiz heisst das «es Blatt Papier» oder in der Kurzvariante «s Papier». Eine Verwechslungsgefahr mit «Esspapier» ist also ausgeschlossen.

Das Papier ist in diesem Fall sowohl im Berndeutschen wie auch im Thurgauer Dialekt ein Neutrum. Doch bei den Bernerinnen und Bernern fällt allgemein eine grosse Vorliebe für Sächliches auf. Sie fragen ganz selbstverständlich, ob man ihnen «ds Täller» oder «ds Bleistift» – vielleicht sogar «ds Blofi» – reichen könne. In der Ostschweiz sind beide Nomen analog zum Hochdeutschen männlich. Wir fragen also nach «em Täller» und «em Bleistift».

Das weiss ich inzwischen zum Glück. Es gibt aber ein ganz bestimmtes «Es» im Berndeutschen, an das ich mich wohl nie gewöhnen werde. Wenn meine Arbeitskolleginnen oder -kollegen davon reden, bei diesem Thema müsse man zuerst «ds Heidi» oder «ds Fränzi» fragen, zucke ich innerlich zusammen. Im 21. Jahrhundert spricht man doch von Frauen nicht mehr in der sächlichen Form! Bezeichnungen wie «das Fräulein» haben zum Glück ausgedient.

Dieses «Es» im Berner Dialekt ist zwar nicht diskriminierend gemeint, sondern drückt eher Zuneigung aus. Trotzdem hat es etwas Verniedlichendes, das in meinen Ostschweizer Ohren nicht zu erwachsenen Frauen passt, die sich jeden Tag im Leben behaupten. Oder könnten Sie sich vorstellen, dass man bei einem Berner Mann von «ds Thomas» oder «ds Markus» sprechen würde?

Unsere Autorin Mirjam Comtesse erzählt jede Woche von ihren Schwierigkeiten als Ostschweizerin in Bern und gibt Tipps für andere Zugezogene.

