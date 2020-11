Innertkirchen hat entschieden – SAC-Hütten zahlen neu Kurtaxen Die Gemeindeversammlung der Oberhasler Gemeinde Innertkirchen änderte das Reglement so, dass künftig auch von Gästen der SAC-Hütten Kurtaxen erhoben werden. Anne-Marie Günter

Die SAC-Gaulihütte. Auch hier werden künftig Kurtaxen erhoben. Foto: Bruno Petroni

Nach jahrelangem Tauziehen – Gemeindepräsident Walter Brog sprach von acht Jahren – haben alle Gemeinden im Oberhasli einen Konsens über eine einheitliche Kurtaxe gefunden, die ab Juni 2021 gelten soll. Alle Übernachtungsgäste zahlen die gleiche Taxe. Gleichzeitig wird die Gästekarte aufgewertet: Inhaber können künftig die ÖV-Angebote gratis nutzen.

An der von 41 Teilnehmenden besuchten Gemeindeversammlung von Innertkirchen erläuterte Gemeinderat Christian Krump den Mechanismus der Kurtaxen: Sie sind eine Gemeindesteuer. In Innertkirchen werden sie auch von der Gemeinde erhoben und in eine Spezialfinanzierung eingelegt. Daraus werden ausschliesslich Aufgaben finanziert, die den Gästen zugutekommen.