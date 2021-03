SAC-Hütten starten in die Frühjahrssaison – SAC: Das Hüttenjahr kann beginnen Nachdem es letztes Jahr des Coronavirus wegen praktisch keine Übernachtungen gegeben hat, hoffen die Hüttenwarte der zwölf Berner SAC-Hütten nun auf eine einträgliche Skitouren-Saison. Bruno Petroni

Die SAC-Windegghütte wird per 20. März aus dem Winterschlaf geholt. Sie gilt als Alternativangebot für die nach einer Lawine schwer beschädigte Trifthütte. Foto: Bruno Petroni

Nachdem letztes Jahr die Frühlingssaison fast komplett der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen ist, hoffen die Pächter der SAC-Hütten auf eine gute Frühjahrssaison. Alle haben sich auf einiges Unvorhersehbares einzustellen und flexibel zu planen.

Acht SAC-Hütten der Berner Alpen sind bereits im Skitouren-Betrieb. Die restlichen vier bereiten sich auf die Öffnung vor. Eine kurze Übersicht:

Die Lämmerenhütte öffnete am 27. Januar als Erste ihre Türen. Am 20. Februar ging auch die Wildhornhütte in Betrieb; am 24. Februar die Geltenhütte und am 26. Februar die Wildstrubelhütte. Am 11. März starteten Esther und Bernhard Bitschnau in der Bächlitalhütte in ihr viertes Jahr als Hüttenwarte; am 12. März starteten Katrin Bicker und Roger Bleuenstein ihr erstes Hüttenjahr in der Gaulihütte – gleichzeitig mit Gisela Teuscher in der Hollandiahütte.