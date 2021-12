Wegen Corona – Saanen sagt Gemeindeversammlung ab Der Gemeinderat von Saanen hat am Mittwochabend beschlossen, wegen des Coronavirus die Gemeindeversammlung vom Freitag, 3. Dezember, abzusagen. UPDATE FOLGT

Im Saanenland gibt es eine Urnenabstimmung statt der für Freitag angesetzten Gemeindeversammlung. Foto: Franziska Scheidegger

Den Entscheid, die Gemeindeversammlung so kurzfristig abzusagen, begründet Saanens Gemeinderat in einer Mitteilung vom Donnerstag mit zwei Argumenten: Trotz Abstand und Maskenpflicht könne erstens das Ansteckungsrisiko nicht ausgeschlossen werden. Zweitens wollten viele Stimmberechtigte unter diesen Umständen gar nicht an einer solchen Versammlung teilnehmen.

Die rasante und so nicht vorhersehbare Entwicklung der Coronapandemie habe zu diesem Entscheid geführt, schreibt Saanens Gemeinderat weiter. Rein formalrechtlich wäre die Durchführung der Versammlung erlaubt. Der Gemeinderat will die traktandierten Geschäfte dem Volk am 13. Februar an einer Urnenabstimmung vorlegen.

SDA

