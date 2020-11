«Ihr müsst da über die Bücher – dringendst», meldete sich ein Leser am Montagabend auf der Hotline dieser Zeitung. Und was sollen wir sagen: Er hat recht. Da verfrachteten wir doch tatsächlich auf der Titelseite kurzerhand die Gemeinde Saanen ins Obersimmental. Für diesen Fehler bitten wir um Entschuldigung.

Der «Berner Oberländer» vom 16. November 2020, wo Saanen ins Obersimmental «verfrachtet» wurde. Foto: Samuel Günter

Der geografische Schiffbruch kam – völlig zu Recht – dies- und jenseits des Rinderbergs nicht gut an, wie verschiedene weitere Leserreaktionen zeigen. «Habe ich da als Saaner nicht mitbekommen, dass unsere Gemeinde ins Simmental gezügelt hat?», fragte ein anderer Leser und gewinnt dem auch etwas Positives ab: «Das wäre in diesem Zusammenhang gar nicht so unklug, damit würden unsere amtlichen Werte möglicherweise ein vernünftiges Mass annehmen.»