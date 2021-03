Hauseigentümer im Kanton Bern – Saanen erhält Schützenhilfe Mit Briefen wenden sich zwölf Oberländer Gemeinden an die Grossrätinnen und Grossräte. Ihr Ziel: die Neubewertung der Liegenschaften justieren. Sandra Rutschi

Der Saaner Gemeindepräsident Toni von Grünigen (SVP, links) und der Schönrieder Grossrat Hans Schär (FDP) im Ebnit in Gstaad. Hier wohnen Einheimische, deren Häuser nun massiv viel mehr wert sind. Foto: Raphael Moser

Das Haus steht an einem Hang im Simmental, mit schöner Aussicht aufs Wetterhorn und den Niesen. Und seit 2020 ist es wertvoller als zuvor: Mit der allgemeinen Neubewertung der Liegenschaften im Kanton Bern stieg der für die Steuern relevante amtliche Wert des Einfamilienhauses von 400’000 auf 500’000 Franken. Laut der Schätzung der Steuerverwaltung könnte also das Haus zu einem Verkehrswert von über 700’000 Franken verkauft werden. «Das ist unrealistisch – niemand würde so viel für ein Haus mit Baujahr 1968 bezahlen», sagt der Eigentümer, ein Leser dieser Zeitung*.