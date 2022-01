Wirtschaft im Saanenland – Saanen Bank steigert den Geschäftserfolg Alle wichtigen Finanzkennzahlen der Saanen Bank liegen im Geschäftsjahr 2021 im Plus. Heuer wird der Hauptsitz in Saanen umgebaut. PD

Die Saanen-Bank-Filiale in Gsteig. Sie wurde im vergangenen Jahr umgebaut. Foto: Bruno Petroni

«Die Saanen Bank kann auf ein anspruchsvolles und sehr gutes Jahr 2021 zurückblicken.» Dies schreibt das Geldinstitut in einer Medienmitteilung. Man sei in allen Geschäftssparten gewachsen und habe den Ertrag und das Geschäftsvolumen steigern können.

Der Geschäftserfolg stieg um 2,6 Prozent auf 7,3 Mio. Franken, die anrechenbaren Eigenmittel erhöhten sich auf 128,8 Mio. Franken (+5,7 Prozent). «Dank des guten Geschäftsgangs erhöhte sich auch der Aktienkurs im Jahresverlauf um 550 auf 3550 Franken (+18,3 Prozent)», heisst es weiter. Der Verwaltungsrat beantrage daher der Generalversammlung vom 8. April die Erhöhung der Dividende um 3 auf 36 Franken pro Aktie.

Steigerung bei Kundengeldern

Die Bilanzsumme der Saanen Bank hat sich im 147. Geschäftsjahr um knapp 200 Mio. Franken erhöht und lag per Jahresende bei 1,762 Mia. Franken (+12,8 Prozent). Das Wachstum sei hauptsächlich auf die Steigerung der Ausleihungen und der Kundengelder zurückzuführen. «Auch das Depotvolumen konnte dank der guten Marktbedingungen um stolze 35,7 Prozent gesteigert werden und beträgt neu 623,1 Mio. Franken», so die Bank. Mit der erfolgreichen Vermögensverwaltung habe die Bedeutung des Wertschriftengeschäfts nochmals zugenommen.

«Es wird mit einer Bauzeit von gut einem Jahr gerechnet.» Die Saanen Bank zum Umbau am Hauptsitz in Saanen

Im letzten Geschäftsjahr wurden die beiden Bankfilialen in Lauenen und Gsteig vollständig umgebaut und je mit einem Bancomaten ausgerüstet. Für das laufende Jahr sind nun weitere Umbauten geplant: Bereits ab Frühling soll das gesamte Erdgeschoss am Hauptsitz in Saanen inklusive der ehemaligen Postlokalität umgebaut werden. «Es wird mit einer Bauzeit von gut einem Jahr gerechnet», steht in der Mitteilung. Im Herbst folge dann der Umbau der Filiale Schönried.

Fehler gefunden?Jetzt melden.