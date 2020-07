Halbjahresabschluss – Saanen-Bank ist gut ins Jahr gestartet Im ersten Semester machte die Bank gut 4 Millionen Gewinn.

Drei Lernende präsentieren die Gweinnerbilder des ersten Fotowettbewerbs der Bank. PD

Im ersten Semester 2020 wuchs die Bilanzsumme der Saanen-Bank mit 6,8 Prozent (+94,9 Millionen Franken) überdurchschnittlich stark. Hauptverantwortlich für dieses Wachstum sei die Zunahme der Kundengelder um

6,8 Prozent (+74, Millionen Franken), schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Die flüssigen Mittel stiegen damit auf rund 270 Millionen Franken.

Auch die Kundenausleihungen konnten mit 2,6 Prozent (+29.2 Millionen Franken) massgeblich gesteigert werden. «Davon entfallen 7,4 Millionen Franken auf durch den Bund verbürgte Covid-19-Kredite, welche unverzinst an die dafür berechtigten Kunden gewährt werden», steht im Communiqué weiter. Für das erste Halbjahr resultierte ein Geschäftserfolg von 4,1 Millionen Franken, was einem Plus von 0,5 Prozent entspricht.

Die Coronavirus-Pandemie habe sich auch auf den operativen Bankbetrieb ausgewirkt, was für die ganze Belegschaft eine spezielle Situation und grosse Herausforderung gewesen sei, schreibt die Bank weiter. Der Bankbetrieb habe aber jederzeit vollumfänglich sichergestellt werden können.

Gute Prognosen

Die Bankleitung sieht für das zweite Halbjahr weitere Wachstumsmöglichkeiten. Gewisse einmalige Effekte aus dem Vorjahr würden dieses Jahr aber fehlen. Operativ erwartet die Geschäftsleitung gemäss Mitteilung jedoch einen Geschäftsabschluss im Rahmen des sehr guten Vorjahres.

Drei Mitarbeitende der Saanen-Bank schlossen kürzlich ihre Ausbildungen ab: Leandro Frei ist neu Kaufmann EFZ (Prüfungsnote 5,5), Noémie Schwizgebel bestand die Prüfungen für die Berufsmatura (Note 5,3) und Daniel Perreten schloss sein Studium Betriebsökonomie FH mit der Prüfungsnote 5,3 ab.

