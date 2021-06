Nach Unfall – S-Bahn Belp–Biel bietet wieder mehr Sitzplätze Für Pendlerinnen und Pendler auf den Linien S3 und S31 fällt ab Montag ein einengendes Ärgernis weg. Julian Witschi

Statt nur ein Doppelstockzug sind künftig in Stosszeiten wieder zwei solche Mutz-Fahrzeuge unterwegs. Foto: BLS

Seit Februar ist das Platzangebot für die Fahrgäste der S-Bahn Belp–Bern–Biel eingeschränkt. Nach einem Auffahrunfall in Belp wurde hier auf das Koppeln von Zügen für die Stosszeiten verzichtet. Seither verkehrt ganztägig jeweils nur ein Doppelstockzug vom Typ Mutz.

Ab 14. Juni fährt die BLS auf den betroffenen Linien S3 und S31 in der Hauptverkehrszeit wieder mit zwei zusammengehängten Mutz-Zügen. Dies teilt das Berner Bahnunternehmen auf Anfrage mit. Die Fahrgäste haben damit wieder 670 statt nur 335 Sitzplätze zur Verfügung.

Im Lockdown waren die kurzen Züge zwar nicht ganz so prekär für die Reisenden, wie es vor der Pandemie gewesen wäre. Doch mit den erfolgten Lockerungen und vor allem wegen der aufgeweichten Pflicht zur Heimarbeit nimmt nun auch die Zahl der Fahrgäste wieder zu. In Stosszeiten ist es eng geworden. So ist die Platzverdoppelung sehr willkommen. Es gibt aber auch zur Hauptverkehrszeit weiterhin eine Ausnahme, nämlich: Der Zug um 17 Uhr von Bern nach Biel bleibt einteilig.