Versklavung von Weissen – Rycheners und Mäders sechsjähriger Aufenthalt als Sklaven in Tunis Es gab zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert auch christliche Sklaven, die in Nordafrika meistens nur gegen Lösegeld freikamen – darunter waren um 1800 auch zwei Berner. Alexander Sury

Die spektakuläre Flucht des britischen Sklaven William Oakley von Algier nach Mallorca inspirierte Daniel Defoe zu seinem Erfolgsroman «Robinson Crusoe». Der Kupferstich stammt aus dem Buch «Historie van Barbaryen en des Zelfs zee-roovers» des Niederländers Pierre Dan von Amsterdam, 1684. Bild: PD. Bibliothèque nationale de France, BNF 88C1355355



An Heiligabend 1796 befinden sich Söldner in neapolitanischen Diensten auf einem Schiff, das sie von Genua nach Neapel bringen soll. In der süditalienischen Stadt kommen sie aber nie an. Das Schiff wird von Piraten gekapert. Kapitän und Matrosen haben sich schon vorher, als sie das Unheil kommen sahen, abgesetzt und die Soldaten ihrem Schicksal überlassen.