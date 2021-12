Regie-Debüt mit 86 Jahren – New-York-Bernerin Linda Geiser: «Lieber spät als nie» Die Schauspielerin aus den Gotthelf-Filmen bringt 2022 «Tiny Treasure» ins Kino – eine Hommage an eine grosse kleinwüchsige Freundin. Alexander Sury

Alter schützt vor Regietätigkeit nicht: Die Berner Schauspielerin Linda Geiser veröffentlicht 2022 ihren ersten Film. Foto: Susanne Keller

«Diese kleine Frau kenne ich doch», schiesst es Linda Geiser in den späten 1960er-Jahren auf der 6th Avenue in New York durch den Kopf. «Ist das nicht das ehemalige Nachbarskind Ruthli Jenzer aus dem Spiegel?» Sie beobachtet eine winzige Frau, die sich angeregt mit dem stadtbekannten Musiker und Bettler «Moondog» unterhält. «Er stand in einem Wikingerkostüm immer an der gleichen Stelle und bat um Almosen.»

Serie: «Das blüht uns 2022» Infos einblenden Zum Jahreswechsel blicken wir in die Zukunft und stellen Persönlichkeiten vor, die im neuen Jahr bemerkenswerte Projekte vorhaben.

Die Berner Schauspielerin Linda Geiser, bekannt aus den Gotthelf-Filmen, als Mutter der «Sechs Kummerbuben» und als Gattin des Patriarchen in der Schoggi-Soap «Lüthi und Blanc», lebt zu diesem Zeitpunkt bereits seit einigen Jahren im Big Apple. Sie war 1961 der Liebe wegen nach New York gekommen; die Beziehung zerbrach bald, aber Linda Geiser blieb. Auf der 6th Avenue traut sie sich nicht, das Gespräch zu unterbrechen, und geht weiter. Die Begegnung lässt ihr aber keine Ruhe. Sie fragt bei ihren Eltern in Bern nach, was sie über den Verbleib von Ruth Jenzer wissen. So erhält Linda Geiser über Ruths Eltern im Spiegel die Adresse ihrer Tochter in New York – «und wir kamen wieder in Kontakt, der seither nie mehr abgerissen ist».