Ruth Jäggi, Porzi Langenthal – Ihr wurde zweimal gekündigt, nun geht sie in Pension Mit Ruth Jäggi verabschiedet sich das Handwerk definitiv aus der Porzi Langenthal. Deren Niedergang hat die letzte Porzellanmalerin hautnah miterlebt. Stephan Künzi

Arm und Hand ruhen auf dem Brett, der Blick ist konzentriert: Für diese Zeitung setzt sich Porzellanmalerin Ruth Jäggi nochmals an die Drehscheibe. Foto: Beat Mathys

Es ist ihr wohl letzter Einsatz an der Drehscheibe, die sie durch ihr ganzes, 47 Jahre langes Berufsleben begleitet hat. Für den Fotografen dieser Zeitung greift Ruth Jäggi nochmals zu einem der vielen Pinsel auf dem Tisch vor ihr, taucht ihn in Terpentin und schwarze Farbe ein. Dann legt sie den rechten Arm auf das Brett neben ihr und stellt so die Hand ruhig.