Zwischen Entspannung und Eskalation – Russland zieht einige Truppen ab, die Nato bleibt skeptisch Putin habe seine Militärpräsenz im Grenzgebiet zur Ukraine nicht reduziert, sondern in den letzten Tagen noch verstärkt, sagen die USA. Dies belegten neue Satellitenbilder. Zita Affentranger

Neue Satellitenbilder zeigen Su-34-Kampfflugzeuge auf einer Militärbasis in der Region Krasnodar, gut 100 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Foto: AP

Russland hat am Dienstag erstmals seit Beginn der Ukrainekrise einige der seit Wochen im Grenzgebiet stationierten russischen Soldaten abgezogen. Bei dem Rückzug der Truppen handle es sich um einen «gewöhnlichen Vorgang», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. «Wir haben immer gesagt, dass die Truppen nach dem Ende der Militärübungen in ihre Militärbasen zurückkehren würden.» Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu erklärte, auch andere Militärmanöver wie jene in Weissrussland gingen bereits dem Ende zu. Die dortigen Übungen finden in unmittelbarer Nähe zur ukrainischen Grenze statt und haben im Westen Alarmstimmung ausgelöst, auch weil schweres Gerät und Kampfflugzeuge in das Land verlegt wurden.