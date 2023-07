Moskau macht die Drohung wahr, die Vereinbarung nicht weiter zu verlängern: Ein vorerst letztes Schwarzmeer-Getreideschiff trifft in der Türkei ein. Foto: Sercan Ozkurnazli (Getty Images, dia)

Das Getreideabkommen, das 2022 unter Vermittlung der UNO und der Türkei ausgehandelt wurde, ist nun offiziell von Russland aufgekündigt worden. Das ist schlecht für die Nahrungsmittelpreise weltweit und schlecht für ärmere Staaten in Afrika, an die etwa ein Fünftel des ukrainischen Getreides geliefert wurde; die Zahl der Hungernden ist direkt an die Exportmengen eines der grössten Getreideproduzenten der Welt gekoppelt.