Gewann riesige Territorien, darunter fast die ganze nördliche Schwarzmeerküste und die Krim: Katharina die Grosse. Bild: Getty Images

Hin und wieder ist von jenen seltsamen Leuten, die Russland in seinem Krieg gegen die Ukraine unterstützen, zu hören, Russland habe in seiner Geschichte nie jemanden angegriffen, sondern sei stattdessen von Westeuropa immer wieder überfallen worden. Kein Wunder, sei Putin deshalb unruhig geworden, als die Ukraine sich um einen Nato-Beitritt bemüht hatte, und Kunststück, fühle er sich jetzt in seinen Ängsten bestätigt, wenn er sieht, wie der Westen die Ukraine mit Waffen und Know-how aufrüstet. Böser Westen – armes, unschuldiges Russland.