Kanton Wallis – Russischer Skifahrer stirbt nach Lawine in Nendaz Der 58-Jährige geriet abseits der Pisten kurz vor dem Mittag in die Schneemassen.

Am Montag kam es abseits der markierten Pisten, im Gebiet Tortin, auf dem Gemeindegebiet von Nendaz, zu einem Lawinenniedergang. Foto: Kapo VS (Keystone)

Ein russischer Skifahrer ist in Nendaz im Wallis nach einem Lawinenniedergang gestorben. Er wurde tot aus den Schneemassen geborgen, wie die Kantonspolizei Wallis am Mittwochabend mitteilte. Der 58-Jährige geriet abseits der Pisten kurz vor dem Mittag in die Lawine.

Die Lawine ging im Gebiet Tortin auf dem Gemeindegebiet von Nendaz nieder. Eine Grosszahl von Rettungskräften wurde aufgeboten, darunter acht Helikopter und mehrere Lawinenhunde Die Suche wurde am Nachmittag fortgesetzt. Dies um auszuschliessen, dass weitere Personen unter der Lawine begraben sind, wie die Kantonspolizei Wallis mitteilte.

Bereits am Montag war in den Bergen bei Nendaz eine Lawine niedergegangen, bei der ein niederländischer Skifahrer ums Leben kam, als er abseits der Piste zum Col des Gentianes unterwegs war.

