Ein Fest mit Putins Verehrern – Russischer Ritterschlag für einen SVP-Stadtrat Während in der Ukraine der Krieg tobt, feierten die Nachkommen russischer Adelsfamilien im Kanton Luzern. Ein lokaler Politiker kam dabei zu besonderen Ehren. Bernhard Odehnal Alexandra Aregger

Ein Foto vom öffentlichen Instagram-Account des Prinzen Youriewsky: SVP-Politiker Marco Frauenknecht wird von einem Putin-Verehrer zum Ritter geschlagen. Foto: Instagram

Die Ukraine am 11. Juni 2022: Im Osten des Landes wird die Stadt Sjewjerodonezk von den Russen pausenlos bombardiert. Zehntausend Zivilisten sind eingeschlossen. Die Stadt in der Region Luhansk ist von der Aussenwelt so gut wie abgeschnitten. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski fleht um Waffenlieferungen. Sein Berater spricht von täglich bis zu 200 gefallenen ukrainischen Soldaten.