Diplomatie in Kriegszeiten – Russischer Botschafter ist im Heididorf nicht willkommen Der Nationalrats­präsident Martin Candinas lädt alle ausländischen Botschafter in seinen Heimatkanton Graubünden ein – nur den russischen und den weissrussischen nicht. Charlotte Walser

Bei geselligen Anlässen unerwünscht: Sergei Garmonin, der russische Botschafter in der Schweiz. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Am 30. August wird eine internationale Schar nach Graubünden reisen, unter anderem ins Heididorf Maienfeld. Nationalrats­präsident Martin Candinas (Mitte) teilte am Dienstag mit, er habe die ausländischen Botschafterinnen und Botschafter in der Schweiz zu einer Entdeckungsreise eingeladen. Der informelle Rahmen solle Gelegenheit bieten, den Dialog untereinander zu fördern.