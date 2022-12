Sanktionen wegen Ukraine-Krieg – Russische Vermögen in Höhe von 7,5 Milliarden Franken gesperrt Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg wurden in der Schweiz bisher Vermögenswerte von 1239 Personen und 116 Unternehmen blockiert.

Die Summe der blockierten finanziellen Vermögenswerte im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg belief sich per Stichdatum 25. November 2022 auf 7,5 Milliarden Franken. (Symbolbild) Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) hat in der Schweiz im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg bisher 1239 Personen und 116 Unternehmen sanktioniert. Die Summe der blockierten finanziellen Vermögenswerte russischer Personen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg beläuft sich laut Seco per 25. November 2022 auf 7,5 Milliarden Franken. Zudem sind 15 Liegenschaften in sechs Kantonen gesperrt.

Ausserdem gilt eine Pflicht für Banken und Finanzintermediäre, die Einlagen aller russischer Kunden über 100’000 Franken dem Seco zu melden. Nun gab das Seco erstmals die Zahlen dazu bekannt. Gemeldet wurden 7548 Geschäftsbeziehungen von russischen Kunden mit einer Summe von 46,1 Milliarden Franken.

Die 46,1 Milliarden Franken liegen deutlich unter den 150 bis 200 Milliarden, welche die Schweizerische Bankiervereinigung im Frühjahr als Schätzung genannt hatte. Das liegt einerseits daran, dass beim vom Seco erhobenen Wert Bankguthaben von Russen, die auch einen Aufenthaltstitel in EU-Ländern oder der Schweiz besitzen, nicht mit eingerechnet sind. Andererseits sind Wertschriftendepots von Russen bei Schweizer Banken in der Seco-Zahl nicht enthalten.

Diese gemeldeten Konten gehören nicht-sanktionierten Personen. Die Konten sind also nicht gesperrt. Es gehe vielmehr darum, eine Übersicht über russische Gelder in der Schweiz zu erhalten, so das Seco.

Es ist verboten, Einlagen von russischen Staatsangehörigen oder in Russland niedergelassene natürliche und juristische Personen entgegenzunehmen, sofern der Gesamtwert der Einlagen pro Person 100’000 Franken übersteigt, wie es weiter hiess. Bestehende Einlagen über 100'000 Franken mussten dem Seco bis am 3. Juni gemeldet werden.

SDA/sep

