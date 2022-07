Tagestipp: Konzert von Baze – Ruppig und wehmütig Das Holzbau-Symposium in Brienz hat auch ein tolles musikalisches Programm: So treten etwa die Rapper Baze und Manillo auf. Alexander Sury

Er rappt über Menschen am Abgrund: Der Berner Rapper Baze. Foto: zvg

Im Begleitprogramm des internationalen Holzbau-Symposiums in Brienz (5.–9. Juli), zu dem 26 Künstlerinnen und Künstler aus 13 Ländern eingeladen worden sind, gibt es auch diverse musikalische Leckereien. Der Berner Rapper Baze (Bild) alias Basil Anliker ist ein Urgestein der Szene. Stimm- und wortgewaltig rappt er in Dialekt über Menschen am Abgrund, ruppig und wehmütig zugleich. Im klassischen Rap-Format mit DJ Kermit an den Decks wird es neben neuen Songs seiner bisherigen «Aus»-Tetralogie auch einige seiner Solo- und Band-Classics live zu sehen geben. Ebenfalls auf der Bühne steht der Solothurner Rapper Manillo. (lex)