Leser antworten – Runzliges Ei – das ist der Grund «Was ist mit diesem Ei los?», wollte Leser Ludwig Dörr wissen. Unsere Leserinnen und Leser wussten die Lösung. Dominik Galliker

Das Ei stammt vermutlich von einem älteren Huhn, das sehr produktiv ist. Foto: zvg

Ludwig Dörr fragte die Leserschaft: Warum hat dieses Hühnerei eine so runzlige Oberfläche? Der Leser aus Schliern, der von Verwandten regelmässig legefrische Eier erhält, hatte gleich selber eine mögliche Antwort parat: Vielleicht sei das Ei von einem alten Huhn. Aber: Er wollte es genau wissen.

Und diese Antworten haben das «Forum» erreicht: Als Kind, schreibt Leser Werner Wenger in einem Onlinekommentar, habe auch er solche runzligen Eier gesehen. «Hie und da lag ein Ei mit einer ganz dünnen, nicht ausgehärteten Schale im Legekasten. Wenn man diese ein paar Tage liegen liess, gab es so ‹runzelige› Stellen.»

Das erste Ei nach dem Ruhetag

Ähnliches schreibt Christopher Robert: Auch er entdeckte bei seinem halben Dutzend Hühner immer wieder Eier mit sehr dünner, anfänglich weicher Schale, die dann runzlig wurde. Weil er wusste, welche Henne in welches Nest legt, konnte er das Tier identifizieren. «Es war die Henne, die am meisten Eier legte.» Eine tierärztliche Untersuchung und sogar Spezialfutter hätten nichts gebracht, etwa ein Mal pro Monat sei der Körper der Henne offenbar überfordert gewesen, und dann habe sie so ein Ei gelegt. «Sonst war sie völlig normal und fit. Und so genossen wir eben diese nicht perfekten Eier, die normalerweise nicht in den Handel kommen.»

Leser Jörg Kramer vermutet, dass solche Eier nach Tagen entstehen, in denen ein Huhn kein Ei legt. «Während dieser Tage verfällt der Legeschlauch in eine Starre. Je nach Alter des Huhns ist dieser noch elastisch oder eben ausgetrocknet», schreibt Jörg Kramer in seinem Onlinekommentar. «Nach der Legepause trifft das erste Ei diesen Zustand an und passt sich diesem an.» Das zweite und alle weiteren Eier seien dann wieder normal oval.