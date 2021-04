Projekt Goldiwheel Trail – Runder Tisch machte Fortschritte möglich Der Gemeinderat Thun begrüsst die Erhöhung der Sicherheit auf dem Goldiwheel Trail und unterstützt die bereits umgesetzten und geplanten Massnahmen.

Impressionen von der Jump-Line auf dem Goldiwheel Trail des Bikeparks Thunersee. Foto: Roger Stalder

An drei Treffen hat der runde Tisch zum Goldiwheel Trail des Bikeparks Thunersee getagt, wie die Thuner Stadtbehörden mitteilten. Ihr Fazit: « In einem konstruktiven Rahmen diskutierten Vertreterinnen und Vertreter des Vereins Bikepark Thunersee, der betroffenen Quartiere, diverser Institutionen und der Verwaltung offen die Chancen der Bikestrecke in Anbetracht der grossen Beliebtheit, der sich der Mountainbike-Sport erfreut.»

Besprochen worden seien aber auch die damit verbundenen Risiken in Bezug auf die Verkehrssicherheit und die ungelösten betrieblichen Herausforderungen. Gemeinsam wurden neun kurzfristige, neun mittelfristige und zwei langfristige Massnahmen erarbeitet und zur Umsetzung empfohlen.

Beratung in Sachen Sicherheit

Der Gemeinderat nehme die Ergebnisse des runden Tischs zur Kenntnis und heisse die bereits umgesetzten und geplanten Massnahmen gut: «Die zuständigen städtischen Abteilungen werden die vorgesehenen verkehrstechnischen Sicherheitsmassnahmen rasch umsetzen und die Sensibilisierungskampagne am Aarequai weiterführen.»

«Kreuzungen und Querungen seien auf ein Minimum reduziert und gut ausgestaltet, die Piste grösstenteils selbsterklärend gebaut und gut signalisiert.» Aus der Mitteilung der Thuner Behörden, bezogen auf den Bericht der BFU.

Parallel zum runden Tisch hat der Gemeinderat durch die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) eine sicherheitstechnische Beratung in Anspruch genommen. Die BFU halte in ihrem Bericht abschliessend fest, dass der Goldiwheel-Trail «eine Strecke für erfahrene Pistenbiker» sei. «Kreuzungen und Querungen seien auf ein Minimum reduziert und gut ausgestaltet, die Piste grösstenteils selbsterklärend gebaut und gut signalisiert».

Die BFU empfehle im Bericht aber auch zusätzliche Massnahmen. Dazu gehören der Wechsel der Kennzeichnung des Schwierigkeitsgrads der Strecke von Blau auf Rot und das Erstellen einer Road Safety Inspection (RSI) für die öffentlichen Strassen des Wohnquartiers Untere Wart ab Ende der Bikestrecke.

Quartierbewohner informiert

Am Freitag informierten Stadtpräsident Raphael Lanz und Gemeinderat Roman Gimmel die Teilnehmenden des runden Tisches aus dem Quartier Untere Wart über die Beschlüsse des Gemeinderates und den BFU-Bericht. Der Anlass wurde zudem live per Video für die Bewohnenden des Quartiers gestreamt.

«Die Sicherheit auf der Bikestrecke und im Umfeld der Strecke ist uns sehr wichtig.» Stadtpräsident Raphael Lanz

«Die Sicherheit auf der Bikestrecke und im Umfeld der Strecke ist uns sehr wichtig», sagte Stadtpräsident Raphael Lanz im Rahmen des Infoanlasses. «Deshalb sind bereits kurz nach Inbetriebnahme der Strecke durch den Bikepark und die Stadt Thun Sofortmassnahmen zur Erhöhung der Sicherheit ergriffen worden. Der Gemeinderat hat als zusätzliche Entscheidungshilfe bei der BFU einen Bericht zur Sicherheit in Auftrag gegeben und wird die Empfehlungen umsetzen.»

Appell zu rücksichtsvollem Verhalten

Gemeinderat Roman Gimmel appellierte an das rücksichts- und respektvolle Verhalten aller Bikerinnen und Biker. «Auf der Strecke dürfen Spass und Tempo im Vordergrund stehen. Auf den öffentlichen Strassen am Ende der Strecke erwarten wir jedoch angepasste Geschwindigkeit, Rücksicht auf die Quartierbewohnenden und die anderen Verkehrsteilnehmenden.»

Eine weitere Information vor Ort für die Bevölkerung über die geplanten Massnahmen ist im Rahmen der Schulgemeindeversammlung in Goldiwil geplant, wo der Goldiwheel Trail startet.

Baubewilligungsverfahren hängig

Parallel zum runden Tisch ist das Baubewilligungsverfahren für den untersten Teilbereich der Strecke hängig, halten die Behörden fest. Der zuständige Regierungsstatthalter habe das Verfahren wieder aufgenommen, weil die Strecke über ein Grundstück führt, das in der damaligen Baupublikation mit einer falschen Parzellennummer aufgeführt worden war. In der Zwischenzeit ist die erneute Baupublikation erfolgt.

