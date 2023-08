Runder Geburtstag in Wimmis – Meieli Gerber feiert ihr Jahrhundert Sie steht für viele Frauen einer Generation. Meieli Gerber-Jenzer wird heute 100 Jahre alt. Erster Kühlschrank, Zweiter Weltkrieg – die Erinnerungen der Jubilarin sind kristallklar. Luc Marolf

Meieli Gerber, Wimmis, wird am Samstag, 19. August 2023 100 Jahre alt. Foto: Luc Marolf

«Ich habe viel zu erzählen!», beginnt Meieli Gerber-Jenzer mit vollem Elan. Sie sitzt an einem Holztisch im Alterszentrum Bachtele in Wimmis. Die 100-Jährige ist in einer eigenen Alterswohnung zu Hause und kurvt mit dem Rollator flink durch die Zimmer.