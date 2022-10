Krankenkasse und Spital in einem – Rund um zwei bernische Spitäler bahnt sich Grosses an Eine private Spital­gruppe holt eine Kranken­kasse an Bord und baut im Berner Jura ein neues Gesundheits­modell auf. Das ist schweizweit einzigartig. Brigitte Walser

Alexandre Omont, Antoine Hubert, Angelo Eggli, Pierre Alain Schnegg, Lorenz Hess und Raymond Loretan stellten im Spital Moutier eine neue Organisation vor. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Es ist eine imposante Mannschaft, die am Freitag im obersten Stock des Spitals von Moutier eintrifft und vor den Medien von einem «Durchbruch» berichtet. Nicht nur die Spitzen der Spitalgruppe, sondern auch der Krankenkasse Visana und der bernischen Gesundheitsdirektion sind gekommen. Und sie kündigen nicht weniger als eine bessere Gesundheit bei tieferen Gesundheitskosten an. Es würde wie ein Märchen klingen, gäbe es nicht Beispiele aus den USA, die zeigen, dass das funktionieren kann, was nun auch im Berner Jura Realität werden soll.