Kunstraum Satellit in Thun – Rund um die Uhr trotz Corona-Kulturlockdown offen Im kulturellen Leben steht fast alles still – ausser im «Satellit». Der Kunstraum ist 24 Stunden sichtbar. Am Donnerstag startet die letzte Ausstellung 2020. Franziska Streun

Während im kulturellen Lockdown praktisch alles geschlossen und im vorübergehenden Winterschlaf ist, was Kultur und Kunst ansonsten zu bieten haben, bleiben einige Ausnahmen in Betrieb. Dazu gehört der Kunstraum Satellit am Rex-Kreisel in Thun. Dieses Offspace-Angebot des Kunstvereins Satellit ist resistent gegen das Virus, und Schutzmassnahmen verhindern dessen Angebot höchstens am Rande.

Der Kunstraum Satellit am Guisanplatz in Thun: Weil er hinter Schaufensterglas ist, ist die Kunst während 24-Stunden zu sehen. Ab Donnerstag ist das Gemeinschaftswerk von Reto Steiner und Philippe Schaerer zu sehen. Foto: Franziska Streun

«Unser Schauraum ohne Öffnungszeiten ist im Moment wohl eines der wenigen Kulturangebote, die Kunst zeigen können», vermutet Myriam Loepfe, Vereinspräsidentin und Kunstvermittlerin. «Unser Konzept funktioniert zum Glück auch in diesen schwierigen Zeiten – hinter der Scheibe ist Kunst während 24 Stunden zu sehen.»