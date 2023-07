Igel-Auffangstation Meiersmaad – Rund um die Uhr im Einsatz für die Igel Seit fast einem Jahrzehnt hat sich Rosmarie Blaser aus Meiersmaad der Rettung von Igeln verschrieben. Sie erklärt, welchen Gefahren die kleinen Stacheltiere begegnen und wie ihnen geholfen werden kann. Murielle Buchs

Mäxli ist ein neugieriges Tier und «nuscht» gern herum. Foto: Hans Peter Roth

Unentwegt raschelt das Zeitungspapier. «Mäxli, du Nuschi», sagt Rosmarie Blaser liebevoll zu ihrem Igel-Schützling und hebt diesen aus seiner mit Zeitung ausgelegten Box. Mäxli gefällt es. Munter spaziert er auf seiner Ersatzmutter umher und versucht, sich in ihren Ellbogen zu kuscheln. Er ist einer von 19 Igeln, die Rosmarie Blaser derzeit in ihrer Igelstation in Meiersmaad aufpäppelt. «Es verleidet mer e chli», meint sie etwas verdrossen. «Von den Jungtieren sind schon 10 gestorben.»