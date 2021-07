Knatsch in Kallnach – Rund um den Zoo rumort es weiter Nächste Runde im Konflikt um Johns kleine Farm: Die Gegner führen Beschwerde bei der Statthalterin, und die Gemeinde will genauer hinschauen. Simone Lippuner

Johns kleine Farm in Kallnach hat viele Fans – doch nicht alle freuen sich über den Zoobetrieb im Dorf. Foto: Adrian Moser

25 Jahre lang war es einigermassen ruhig um die kleine Oase am Rand von Kallnach. Doch nun rumort es um Johns kleine Farm gewaltig: Seit Monaten beschweren sich Anwohner über den Zoobetrieb. Es geht um Lärm, um wildes Parkieren, um die Zonenkonformität der Anlage – unter dem Strich also nicht nur um die Legalität des Zoos, sondern auch um dessen Akzeptanz im kleinen Dorf. Die Gegner fordern nichts Geringeres als die Schliessung per Ende Jahr.

Der Konflikt hat jüngst ein neues Level erreicht. Rund zwanzig Personen haben beim Regierungsstatthalteramt eine Aufsichtsbeschwerde deponiert. Mit diesem Schreiben, die Behörden nennen es eine Baupolizei-Beschwerde, hebt die Gegnerschaft die Geschichte auf eine höhere Ebene. «Die Anwohner hatten den Eindruck, die Gemeinde unternehme in dieser Angelegenheit zu wenig, deshalb sind wir nun die neue Aufsichtsbehörde», sagt Regierungsstatthalterin Franziska Steck.