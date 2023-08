Rund um den Unspunnen-Schwinget – «Hier draussen ist auch ganz schön was los» Der Muni war brav, der Kafi mit Schnaps begehrt, und die Wespen hatten keinen Stich. Der Unspunnen-Schwinget bot auch ausserhalb der Schwingarena beste Unterhaltung. Ein Rundgang auf der Höhematte. Godi Huber

Am Unspunnen-Schwinget ging vieles in der Arena, aber auch daneben. Foto: Manuel Lopez

«Wow, wunderbar!» Barbara und Wilhelm Musiol sind entzückt. Eigentlich wollten die Feriengäste aus Düsseldorf an diesem Sonntag aufs Jungfraujoch. Doch die miese Wetterprognose hatte den Ausflugsplänen den Garaus gemacht. So sind sie statt aufs Joch nach Interlaken gefahren. Und damit zufällig auf die Höhematte und mitten in den Unspunnen-Schwinget geraten. «Wir sind überrascht, was da los ist», freut sich Barbara Musiol. Für die Tribünen der Schwingarena habe es allerdings nicht gereicht. «Total ausverkauft, aber hier draussen ist ja auch ganz schön was los.»