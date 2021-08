Sommerserie «Tour de Berne» – Rund um den Gurten Nicht auf den Gurten, sondern darum herum führt diese Rundwanderung. Man lernt auf diese Weise die Rückseite des Berner Hausbergs mit dem idyllischen Köniztal kennen. Andreas Staeger

Bereits oberhalb von Wabern wird man mit dem Ausblick auf die Bundesstadt belohnt. Foto: Andreas Staeger

Der Gurten ist allerlei: Spielplatz, Konzertarena, Tagungsort – und auch ein Wandergebiet. Das wissen alle, die schon einmal am Gurtenfestival waren, sich von der langen Warteschlange an der Talstation der Standseilbahn abschrecken liessen und in der Folge auf dem Wanderweg zum 250 Meter höher gelegenen «Gipfel» marschierten. Gut Dreiviertelstunden dauert diese Tour, die bloss Mittel zum Zweck ist und daher meist nicht unbedingt genossen, sondern eher in Kauf genommen wird.

Kontrastreiche Landschaften

Man kann den Gurten aber auch auf angenehmere Weise bewandern. Zu diesem Zweck braucht man ihn nicht einmal vollständig zu besteigen. Es genügt, ihn zu umrunden, um einen kontrastreichen Einblick in die Landschaften an seinen Flanken zu gewinnen.