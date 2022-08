Thunerseespiele 2022 – Rund 70’000 Musical-Fans haben «Io senza te» gesehen Für die Thunerseespiele neigt sich ein «erfolgreicher Musicalsommer» dem Ende zu. Die Verantwortlichen erwarten per Saisonende eine Auslastung von rund 90 Prozent. PD/gbs

Die Tribüne der Thunerseespiele war im Sommer 2022 anlässlich des Stücks «Io senza te» meist gut bis sehr gut gefüllt. Foto: PD/Martin Mägli

29 Abendvorstellungen und eine Matinee von «Io senza te» standen dieses Jahr bei den Thunerseespielen auf dem Programm. Und die Verantwortlichen zeigen sich in einer vorgezogenen Saisonbilanz sehr zufrieden. «Schon das Publikum unserer beiden Vorpremieren war begeistert. Auch nach dem Premierenabend mit Vollmond und Standing Ovations erhielten wir zahlreiche Zuschriften und Dankesmails», wird Geschäftsführer Oliver Burger in der Medienmitteilung der Thunerseespiele AG zitiert.

«Immerhin konnten wir fast alle Vorstellungen trocken spielen.» Oliver Burger, Geschäftsführer Thunerseespiele

Die warmen Temperaturen hätten den ganzen Sommer über für laue Abende gesorgt. «Aufgrund der Hitze hatten wir es dieses Jahr natürlich ab und zu auch mit Gewittern zu tun», so Burger. Die total fünf verschobenen Vorstellungen lägen jedoch im Durchschnitt. «Immerhin konnten wir fast alle Vorstellungen trocken spielen», resümiert Burger. Wer «Io senza te» nun noch sehen möchte, muss sich beeilen: Die Derniere findet am Samstag, 27. August, statt.

Stück kam beim Publikum an

«Die Hits von Peter, Sue & Marc in den schwungvollen Arrangements von Kai Tietje und unserer Neuinszenierung von Stefan Huber kommen bei den Zuschauerinnen und Zuschauern sehr gut an», sagt der ausführende Produzent der Thunerseespiele, Markus Dinhobl. Das wandelbare Bühnenbild, die farbenfrohen Kostüme und die viel gelobten Stimmen der Darstellenden hätten für «grosse Begeisterung» gesorgt.

«‹Io senza te› wird mir fehlen. Was bleiben wird, sind schöne Erinnerungen.» Peter Reber, ehemaliges Mitglied von Peter, Sue und Marc

Voll des Lobes über das aktuelle Stück ist auch Peter Reber, Komponist und ehemaliges Mitglied von Peter, Sue & Marc: «Abend für Abend haben alle Mitwirkenden vor, auf und hinter der Bühne ihr Bestes gegeben. Sogar Petrus hat sich vom Enthusiasmus des Publikums anstecken lassen und meist gute Miene zum schönen Spiel gemacht.» Er sei allen Beteiligten dankbar, dass die vor mehr als 40 Jahren geschriebenen Lieder in einer tollen Geschichte so nochmals auf die Bühne zurückgefunden haben. «‹Io senza te› wird mir fehlen. Was bleiben wird, sind schöne Erinnerungen.»

Die Seebühne mit dem Bühnenbild für das Mundartmusical «Io senza te» aus der Vogelperspektive. Foto: Christoph Gerber

2023 folgt Dällebach Kari

Zum 20-Jahr-Jubiläum im kommenden Jahr setzen die Verantwortlichen auf ihre beliebteste Produktion: «Dällebach Kari». «Wann immer wir mit Menschen über unsere Veranstaltung sprechen, werden wir auf ‹Dällebach Kari› – das erste für die Thunerseespiele geschriebene Musical – angesprochen», sagt Oliver

Burger. Die Neuinszenierung dieses Musicals sei eine würdige Hommage an «das, was in den letzten 20 Jahren hier am Thunersee auf die Beine gestellt wurde». Der Vorverkauf für «Dällenbach Kari» startet am 22. November.

Fehler gefunden?Jetzt melden.