Demonstration in Bern – Rund 500 Personen solidarisieren sich mit kurdischem Widerstand Am Samstagnachmittag demonstrieren in Bern rund 500 Personen. Sie setzen sich für das sofortige Ende der türkischen Besatzung in Südkurdistan ein.

In Bern demonstrieren am Samstagnachmittag rund 500 Menschen. Sie folgten dem Aufruf der kurdischen Freiheitsbewegung in Bern, sich für Freiheit, Frauenbefreiung und demokratische Selbstbestimmung in Kurdistan einzusetzen.

Die Demonstrantinnen und Demonstranten unterstützen mit ihrer Aktion die internationale Initiative «Defend Kurdistan gegen die türkische Besatzung», die im Juni 2021 ausgerufen wurde. Diese wehrt sich gegen das Expansionsprojekt des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und fordert den sofortigen Stopp türkischer Angriffe auf Südkurdistan sowie den Abzug aller türkischen Truppen.

Die Aktivistinnen und Aktivisten, die sich gegen zwei Uhr nachmittags auf dem Vorplatz der Reitschule getroffen haben, schwenken Fahnen und Transparente. Nach dem gemeinsamen Musizieren und Tanzen auf der Schützenmatte marschieren sie nun in Richtung Innenstadt.

Vor der Reitschule tanzen die Demonstrierenden und schwenken Fahnen. Video: Jürg Spori

Begleitet von Musik ziehen sie durch die Speichergasse zum Waisenhausplatz und dann weiter zum Kornhausplatz. Dort machen die Demonstrierenden Halt und kehren via Zeughausgasse zurück zur Reitschule. Die Demonstration ist bewilligt. Sie verläuft laut, aber friedlich.

Die Demonstrierenden skandieren in der Innenstadt. Video: Jürg Spori

Wie Bernmobil auf Twitter bekanntgibt, werden sowohl der Tram- als auch der Busbetrieb von der Demonstration beeinträchtigt.

Die Polizei ist in der Innenstadt präsent und begleitet den Demozug zu Fuss.

