Berner Klimabewegung gegen Krieg – Rund 500 Menschen versammelten sich aus Solidarität mit der Ukraine In Bern fand am Donnerstag eine friedliche Kundgebung gegen den Krieg statt. Der Aufruf war von der «Fridays for Future»-Bewegung ausgegangen. ske/jsp

Menschen versammelten sich am Donnerstagabend auf dem Waisenhausplatz. Foto: Jürg Spori Sie waren einem Aufruf der weltweiten Klimaorganisation «Fridays for Future» gefolgt. Foto: Jürg Spori Auch Nationalrätin Regula Rytz (Grüne) nahm mit einer Kerze an der Aktion teil. Foto: Jürg Spori 1 / 4

Am Donnerstagabend protestierten auf dem Berner Waisenhausplatz rund fünfhundert Menschen gegen den «Aggressionskrieg» in der Ukraine. Sie versammelten sie sich rund um ein am Boden gezeichnetes und von Kerzen gesäumtes Peace-Zeichen. Die jungen Rednerinnen zeigten sich erschüttert ob dem «brutalen» Angriff auf unschuldige Zivilistinnen und Zivilisten.

Kritisiert wurde auch die erneute weltweite Aufrüstung. Mehr Waffen seien keine Antwort auf Krieg. Nach einer Schweigeminute stimmten die Teilnehmenden ein Friedenslied an. Gegen 19.30 löste sich die friedliche Kundgebung auf.

Die globale Klimastreikbewegung folgte mit den Protestaktionen einem Aufruf der ukrainischen «Friday for Future»-Gruppe. Gefordert wird ein Stopp aller Kriegshandlungen. Nun zeige sich, dass die Abhängigkeit von klimaschädlichem Erdgas «Putins Aggressionskrieg» finanziere.

Der Schweizer Klimastreik verlangt ein sofortiges Verbot des Handels mit fossilen Energieträgern Erdgas und Erdöl und erachtet den Bau von Gaskraftwerken in der Schweiz nicht nur aus einer klimapolitischen, sondern auch aus einer geopolitischen Perspektive «katastrophal».

Demonstrationen in weiteren Städten

Der Protestaufruf galt auch für Basel, Davos, Lausanne, Luzern, Winterthur und Zürich. Den Anfang machte um 17.45 Uhr Basel, wo sich rund 400 Menschen auf dem Barfüsserplatz versammelten. Kinder und Erwachsene kritzelten mit Kreide ukrainische Flaggen in Gelb-Blau und Parolen gegen den Krieg auf den Boden.

