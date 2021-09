Mahnwache in Bern – Rund 50 Menschen entzünden Kerzen gegen Rassismus Auf dem Berner Waisenhausplatz fand eine friedliche Kundgebung gegen Rassismus und Polizeigewalt statt.

Die Kerzen bilden den Namen Nzoy – den Namens jenes Mannes, der Ende in August bei einem Polizeieinsatz ums Leben kam. Foto: Jürg Spori Am Zaun vor der Polizeiwache am Waisenhausplatz hängt ein Transparent. Foto: Jürg Spori Rund 50 Personen hatten sich versammelt. Foto: Jürg Spori 1 / 4

Am Dienstagabend haben sich rund 50 Menschen auf dem Berner Waisenhausplatz zu einer Mahnwache versammelt. Sie wollten damit unter anderem an den tragischen Tod des dunkelhäutigen Mannes in Morges VD erinnern, wie es in einem Aufruf in den sozialen Medien hiess. Der 37-Jährige war Ende August von einer Polizeipatrouille erschossen worden. Ein Polizist hatte sich durch den verwirrten Mann mit einem Messer in der Hand bedroht gefühlt. Die Beamten vor Ort wurden danach kritisiert, zu spät erste Hilfe geleistet zu haben. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein.

Auch an andere Opfer von «menschenverachtender, rassistischer Polizeigewalt» sollte mit der Kundgebung erinnert werden.

Die schwarz gekleideten Menschen in Bern zündeten Kerzen an und trugen Transparente mit den Namen von Opfern bei sich. Die Veranstaltung verlief friedlich und war gegen 19.30 Uhr zu Ende.

Auch in anderen Schweizer Städten kamen am Dienstagabend Dutzende Menschen zusammen. Bei Märschen, Schweigeminuten, Reden und angezündeten Kerzen forderten sie unter anderem die konsequente Ahndung von übermässiger Polizeigewalt und die Schaffung einer unabhängigen Aufklärungsinstanz.

In Zürich beim Helvetiaplatz kamen schätzungsweise hundert bis zweihundert Menschen zusammen. In Basel in der Nähe des Wettsteinplatzes und in Luzern beim Nationalquai waren es jeweils gegen 30 Personen, wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Auch dort blieben die Proteste friedlich.

