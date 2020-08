Mini-Festival in Brienz – Rumpliger und rauer Hasengesang Hip-Hop am Freitag, Rock und Blues mit Stiller Has am Samstag: Das erste Lake Jam war trotz kühlem Regenwetter ein Erfolg. Christoph Buchs

Neuerdings mit Bart: Endo Anaconda mit Stiller Has am Lake Jam Brienz 2020. Foto: Christoph Buchs

Vieles von dem, was Endo Anaconda im Alltag beobachtet, gibt Stoff für ein Lied oder zumindest für einen träfen Spruch. Vor ein paar Wochen hat er sich im Schweizer Fernsehen den «Donnschtig-Jass» angeschaut. Musikalische Gäste auf dem Ballenberg-Areal waren die Hardrocker von Gotthard, die ihre neuartige Version des Abba-Klassikers «SOS» vortrugen. «So weit sind wir heute», verkündete Endo Anaconda am Samstagabend in Brienz. «Die Jungen covern Gotthard – und Gotthard covern Abba.» Damit nahm der Chef von Stiller Has direkt Bezug auf seine Vorgruppe Exclamation, die unter anderem die groovige Gotthard-Nummer «Lift U Up» in ihrem Liveset hat.